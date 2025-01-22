Зеленский обвинил страны Запада во лжи и несправедливом отношении к Украине

Владимир Зеленский обвинил западные страны во лжи и несправедливом отношении к Украине в вопросе членства страны в НАТО. Он также выразил недовольство тем, что Германия и США решали за Украину, быть той в альянсе или нет, пишет ТАСС.

«От некоторых держав, я думаю, что это была сначала не очень прозрачная политика, и они не поддерживали нас в НАТО, и это были просто ложные слова, что да, Украина будет в НАТО, потому что прошли десятилетия, а Украина не в НАТО», — посетовал Зеленский.

По его словам, это было нечестно по отношению к Украине и украинцам. При этом Зеленский подчеркнул, что нечестными с украинцами были и предыдущие руководители страны, уверяя, что Киеву пообещали членство.

Ранее депутат от правой партии «Конфедерация» Пшемыслав Виплер заявил, что серьезные политики не думают о вступлении Украины в НАТО, так как подобный сценарий привел бы к конфликту с Россией.

В свою очередь, в Норвегии также назвали обсуждение вопроса членства Украины в Североатлантическом альянсе абсурдным. До этого издание Politico сравнило Украину с огромной лабораторией военного искусственного интеллекта НАТО, где западные оборонные компании используют опыт конфликта для совершенствования вооружений.