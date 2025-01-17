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10:17, 17 января 2025Мир

На Западе обсуждение членства Украины в НАТО назвали абсурдным

Дизен: обсуждение вопроса членства Украины в НАТО является абсурдным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Обсуждение вопроса членства Украины в Североатлантическом альнсе является абсурдным. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х.

«[Украинский лидер Владимир] Зеленский заявил, что США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО. Это не должно вызывать споров. Украина в НАТО втянет Запад в прямую войну с Россией, которая, скорее всего, перерастет в ядерную войну. Говорить об Украине в НАТО абсурдно», — говорится в публикации.

Ранее издание Politico сравнило Украину с огромной лабораторией военного искусственного интеллекта (ИИ) НАТО, где западные оборонные компании используют опыт конфликта для совершенствования вооружений. В качестве примера приводятся компании KNDS France и Helsing, которые на Украине испытывают усовершенствованную с помощью ИИ версию самоходной гаубицы Caesar на поле боя.

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