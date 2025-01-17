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09:07, 17 января 2025Мир

На Западе сравнили Украину с лабораторией НАТО

Politico: Украина превратилась в огромную лабораторию военного ИИ
Семен Александров (редактор)

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Украина превратилась в огромную лабораторию военного искусственного интеллекта (ИИ), а западные оборонные компании используют опыт конфликта для совершенствования вооружений. Об этом сообщает Politico.

В качестве примера издание приводит компании KNDS France и Helsing, которые на Украине испытывают усовершенствованную с помощью ИИ версию самоходной гаубицы Caesar на поле боя.

По словам главнокомандующего объединенными Вооруженными силами НАТО по трансформации адмирала Пьера Вандье, в конечном итоге Североатлантическому альянсу придется перенять опыт Украины независимо от того, присоединится ли Киев к блоку.

Вандье также объявил, что НАТО откроет Совместный центр анализа, подготовки и образования НАТО — Украина (JATEC) в городе Быдгощ в Польше, который будет заниматься анализом опыта конфликта на Украине. В центре должностные и гражданские лица будут изучать накопленный опыт в таких областях, как применение беспилотников, противовоздушная оборона (ПВО) и искусственный интеллект.

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