В НАТО решили создать центр анализа конфликта на Украине

Адмирал Вандье: НАТО откроет совместный с Украиной центр анализа и подготовки

НАТО откроет Совместный центр анализа, подготовки и образования НАТО-Украина (JATEC), который будет базироваться в городе Быдгощ в Польше и будет заниматься анализом опыта конфликта на Украине. Об этом заявил главнокомандующий объединенными Вооруженными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье в интервью Politico.

Отмечается, что в центре должностные и гражданские лица будут изучать накопленный опыт в таких областях, как применение беспилотников, противовоздушная оборона (ПВО) и искусственный интеллект.

«Прошло три года, и сейчас встает реальный вопрос о том, чему мы научились и что мы собираемся изменить, зная, что противник также быстро и масштабно адаптируется», — заявил Вандье.

По его словам, одной из главных тем для исследования в центре станет то, как украинский конфликт соединил в себе космические технологии с «жестокими боями и артиллерийскими обстрелами». Такое сочетание он назвал «смесью Первой мировой войны и войны будущего».

Ранее генсек альянса Марк Рютте на саммите стран Балтийского моря в Хельсинки объявил, что НАТО для обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море запускает Балтийский центр с фрегатами и морскими патрульными самолетами. Он добавил, что НАТО также будет работать с союзниками для интеграции средств наблюдения других стран.