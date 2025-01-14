НАТО запустило Балтийский центр с фрегатами и морскими патрульными самолетами

Рютте: НАТО запускает Балтийский центр с фрегатами и патрульными самолетами

НАТО для обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море запускает Балтийский центр с фрегатами и морскими патрульными самолетами. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на саммите стран Балтийского моря в Хельсинки, его слова приводит пресс-служба НАТО.

«Работая вместе со всеми союзниками, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность и сохранность не только нашей критически важной инфраструктуры, но и всего, что нам дорого», — отметил Рютте.

По словам генсека альянса, в миссии помимо фрегатов и патрульных самолетов будет задействован «небольшой флот военно-морских беспилотников». Он добавил, что НАТО также будет работать с союзниками для интеграции средств наблюдения других стран.

«Капитаны судов должны понимать, что потенциальные угрозы нашей инфраструктуре будут иметь последствия, включая возможную высадку на борт, конфискацию и арест», — заключил генсек НАТО.

14 января в Балтийском море был поврежден подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Министерство обороны Швеции связывает инцидент с китайским судном, которое находилось на якоре в 160 километрах от берега.