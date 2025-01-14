Стало известно о повреждении еще одного подводного кабеля в Балтийском море

SVT: поврежден еще один подводный кабель между Швецией, ФРГ, Литвой и Финляндией

Еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, был поврежден в Балтийском море. Об этом сообщила телекомпания SVT.

Как уточнил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, Министерство обороны страны связывает инцидент с китайским судном, которое находилось на якоре в 160 километрах от берега.

Журналисты отметили, что действия экипажа судна якобы могли быть умышленными.

Ранее стало известно, что якорь задержанного Финляндией в конце декабря 2024 года танкера Eagle S, который подозревают в повреждении подводного кабеля, нашли и подняли со дна. ВМС Швеции подтвердили, что корабль-спасатель военно-морских сил страны HMS Belos поднял якорь со дна Финского залива и передал его Хельсинки.