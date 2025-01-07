Якорь задержанного Финляндией танкера подняли со дна

Yle: якорь задержанного Финляндией танкера Eagle S нашли и подняли со дна

Якорь задержанного Финляндией танкера Eagle S, который подозревают в повреждении подводного кабеля, нашли и подняли со дна. Об этом сообщает Yle со ссылкой на источники.

ВМС Швеции подтвердили изданию, что корабль-спасатель Военно-морских сил страны HMS Belos поднял якорь со дна Финского залива и передал его Хельсинки. Судно все еще находится в Финляндии, но уже сегодня возвращается в Швецию.

Уточняется, финская Центральная криминальная полиция начнет расследование дела сегодня.

Полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2 в конце декабря 2024 года. Правоохранители считают, что данное судно якобы является частью российского теневого флота.

Семи морякам с танкера Eagle S запретили покидать страну. Позднее стало известно, что они попали под следствие в Финляндии. Тем временем оператор Финляндии потребовал ареста танкера Eagle S.