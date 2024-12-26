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16:32, 26 декабря 2024Мир

Полиция Финляндии задержала танкер по подозрению в повреждении подводного кабеля

Полиция Финляндии задержала танкер по подозрению в повреждении кабеля Estlink 2
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Finnish Border Guard / Lehtikuva / Reuters

Полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2, а также двух других кабелей между Эстонией и Финляндией. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, представители правоохранительных органов Финляндии минувшей ночью поднялись на борт Eagle S, поскольку «существуют основания подозревать», что судно причастно к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, произошедшему в минувшую среду. «Мы считаем, что танкер является частью российского теневого флота», — заявили в финской таможенной службе.

Уточняется, что погранохрана взяла на себя контроль над судном, чтобы привести его в финские территориальные воды в рамках проводимого расследования о повреждении подводных кабелей.

Ранее в Финляндии начали расследование инцидента с аварийным отключением энергокабеля EstLink 2. По данным финской электросетевой компании Fingrid, рядом с кабелем в момент отключения находились два судна.

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