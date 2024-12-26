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12:14, 26 декабря 2024Мир

Финляндия начала расследование аварийного отключения энергокабеля, соединенного с Эстонией

Финляндия начала расследование аварийного отключения энергокабеля EstLink 2
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters

В Финляндии начали расследование инцидента с аварийным отключением энергокабеля EstLink 2, соединяющим эту страну с Эстонией. Рядом с кабелем в момент отключения находились два судна. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на представителя финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкинена.

«У нас есть несколько направлений расследования — от саботажа до технической неисправности, и пока ничего не исключается», — заявил Пахкинен.

Представитель компании также рассказал, что Пограничная служба и Центральная криминальная полиция Финляндии начали свои собственные расследования.

По данным газеты Iltalehti, во время прекращения работы кабеля над ним проходил контейнеровоз Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга. Издание отмечает, что в произошедших в последнее время повреждениях подводных линий связи, электричества подозреваются суда Китая.

Так, 18 ноября между Финляндией и Германией оборвался единственный телекоммуникационный телекабель C-Lion1. 3 декабря произошел обрыв телекоммуникационного кабеля компании GlobalConnect между Финляндией и Швецией. По данным, предоставленным группой морского слежения MarineTraffic, китайское судно Yi Peng 3, следовавшее из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид в Египте, прошло вблизи шведско-литовского и финско-германского кабелей примерно в то время, когда каждый из них был перерезан.

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