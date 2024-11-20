Китай заподозрили в диверсии с обрывом кабелей связи в Балтийском море

FT: Швеция изучает причастность судна КНР к повреждению двух кабелей в Балтике

Правоохранительные органы Швеции уже изучают возможную причастность судна Yi Peng 3, зарегистрированного в КНР, к повреждению двух кабелей связи, что были проложены в Балтике недалеко от российских трубопроводов «Северный поток». Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета Financial Times (FT).

«По данным, предоставленным группой морского слежения MarineTraffic, судно Yi Peng 3, следовавшее из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид в Египте, прошло вблизи шведско-литовского и финско-германского кабелей примерно в то время, когда каждый из них был перерезан в воскресенье и понедельник. По словам людей, знакомых с ходом расследования, Швеция начала расследование обоих инцидентов и изучает, какую роль [в диверсии] мог сыграть Yi Peng 3», — говорится в публикации.

Ранее руководитель технологического отдела литовского оператора Telia Андрюс Шемешкявичус сообщил о повреждении еще одного подводного кабеля в Балтийском море. По его словам, кабель был поврежден 17 ноября примерно в 10 утра.

О повреждении еще одного кабеля, проложенного между Германией и Финляндией, стало известно в понедельник, 19 ноября.