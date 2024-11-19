В Европе сообщили о повреждении еще одного подводного кабеля

В Балтийском море повредили подводный кабель между Швецией и Литвой

В Балтийском море повредили подводный кабель связи между Литвой и Швецией. Об этом в эфире LRT сообщил руководитель технологического отдела литовского оператора Telia Андрюс Шемешкявичус.

По его словам, кабель был поврежден 17 ноября примерно в 10 утра. Эксперт добавил, что данный кабель был старым и с ним уже происходили неисправности, однако диверсий не было. Он также отметил, что причины этого инцидента вызывают вопросы на фоне недавнего обрыва еще одного подводного кабеля в Европе.

«На данный момент мы видим, что эти кабели пересекаются только на площади 10 квадратных метров. Поскольку их оба повредили, становится ясно, что здесь не было случайного сброса якоря одного судна, это могло быть что-то более серьезное», — сказал Шемешкявичус.

Ранее Германия и Финляндия выразили обеспокоенность повреждением подводного кабеля связи, проходящего между двумя странами в Балтийском море. «Тот факт, что подобный инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, говорит о нестабильности нашего времени. Ведется тщательное расследование», — отмечается в заявлении.