Две страны обеспокоились повреждением кабеля связи в Балтийском море

ФРГ и Финляндия начали расследование повреждения кабеля связи в Балтийском море

Германия и Финляндия обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между двумя странами в Балтийском море. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном портале Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ.

«Тот факт, что подобный инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, говорит о нестабильности нашего времени. Ведется тщательное расследование», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что между Финляндией и Германией разорвался единственный телекоммуникационный телекабель C-Lion1. Были начаты ремонтные мероприятия. На данный момент времени причины повреждений неизвестны.

В прошлом году появилась информация о повреждении газопровода Balticconnector, связывавшего Финляндию и Эстонию. Финские власти сообщили, что по итогам расследования удалось установить главную версию произошедшего.