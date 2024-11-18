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21:52, 18 ноября 2024Мир

Две страны обеспокоились повреждением кабеля связи в Балтийском море

ФРГ и Финляндия начали расследование повреждения кабеля связи в Балтийском море
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Banneyer / Globallookpress

Германия и Финляндия обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между двумя странами в Балтийском море. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном портале Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ.

«Тот факт, что подобный инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, говорит о нестабильности нашего времени. Ведется тщательное расследование», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что между Финляндией и Германией разорвался единственный телекоммуникационный телекабель C-Lion1. Были начаты ремонтные мероприятия. На данный момент времени причины повреждений неизвестны.

В прошлом году появилась информация о повреждении газопровода Balticconnector, связывавшего Финляндию и Эстонию. Финские власти сообщили, что по итогам расследования удалось установить главную версию произошедшего.

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