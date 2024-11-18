Оборвался единственный связывающий Финляндию с Германией телекоммуникационный кабель

Ilta-Sanomat: между Финляндией и Германией разорвался единственный телекабель

Между Финляндией и Германией разорвался единственный телекоммуникационный телекабель C-Lion1. Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat.

«Начаты ремонтные мероприятия и судно готово к отправке на площадку. Точное время ремонта пока неизвестно, но обычно для морских кабелей время ремонта составляет 5–15 дней», — отмечается в материале издания.

На данный момент времени причины повреждений неизвестны. Также издание со ссылкой на источники отмечает, что власти Финляндии пока не готовы дать официальный комментарий и нацелены на сбор информации о произошедшем, чтобы сделать какие-либо выводы.