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13:53, 12 августа 2024Мир

Китай заявил о случайном повреждении газопровода Balticconnector

Пекин признал повреждение газопровода Balticconnector китайским кораблем

Фото: Lehtikuva / Finnish Border Guard / Reuters

Пекин признал повреждение газопровода Balticconnector китайским кораблем. Власти КНР назвали инцидент случайным, сообщает South China Morning Post.

По информации издания, Китай провел внутреннее расследование и недавно передал его результаты правительствам Финляндии и Эстонии. В переданном сообщении говорится, что авария стала результатом сильного шторма.

Газопровод Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски, его длина составляет около 80 километров, мощность — до 2,6 миллиарда кубометров в год. Давление в трубе резко упало в ночь на 8 октября 2023 года, после чего клапаны трубопровода перекрыли.

Центральная криминальная полиция Финляндии заявила, что проверка якоря, найденного на месте повреждения газопровода Balticconnector, показала наиболее вероятную его принадлежность судну Китая Newnew Polar Bear.

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      Лина Пивоварова
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