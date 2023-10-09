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11:27, 9 октября 2023Экономика

На ремонт прохудившегося подводного газопровода в Финляндию отвели месяцы

Gasgrid Finland: ремонт газопровода Balticconnector в Финляндию займет месяцы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Ремонт подводного газопровода Balticconnector, по которому газ поступает из Эстонии в Финляндию, займет несколько месяцев. Об этом заявил глава компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунд, пишет РБК.

По его словам, на осмотр магистрали необходимо получить разрешение, несколько дней займет подготовка оборудования, а потом придется искать место предполагаемой утечки. Сроки будут зависеть от того, где именно прохудилась труба.

Глава Gasgrid Finland подчеркнул, что у компании пока недостаточно информации для оценки повреждения, поэтому он не хотел бы спекулировать на эту тему. Тем не менее он не исключил, что ремонт в крайнем случае может затянуться до конца зимы. В то же время Гренлунд уточнил, что компании хватит топлива, получаемого через плавучий терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) Inkoo, дефицита не возникнет даже в случае серьезных похолоданий.

Длина Balticconnector составляет около 80 километров, мощность — до 2,6 миллиарда кубометров в год. Он проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. По этому маршруту Финляндия получает газ из латвийских хранилищ. Давление в трубе резко упало в ночь на 8 октября, после чего клапаны трубопровода перекрыли.

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В сентябре прошлого года подобная история случилась с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» из России с Германию мощностью по 55 миллиардов кубометров каждый. Вначале в обеих трубах резко упало давление, после чего клапаны были перекрыты. Обследование показало, что газопроводы были взорваны неизвестными лицами.

Оценка сроков восстановления не проводилось, поскольку в Германии не видят перспектив возобновления поставок. На тот момент прокачка по «Северному потоку» уже была остановлена, а по «Северному потоку-2» так и не началась. Поставки российского газа в Европу последовательно падали с начала боевых действий на Украине, и к настоящему времени регион радикально сократил зависимость от «Газпрома», перейдя на импорт СПГ.

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    Платон Щукин
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