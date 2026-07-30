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20:22, 30 июля 2026 (обновлено: 20:34, 30 июля 2026)Путешествия

Одна из лучших авиакомпаний мира заперла пассажиров в самолете на 24 часа

PYOK: Пассажиры Emirates 24 часа провели на рейсе из Дубая в Шанхай
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Пассажиры одной из лучших авиакомпаний мира провели на рейсе из ОАЭ в Китай почти 24 часа — их заперли в самолете. Об этом сообщил портал PYOK.

Инцидент произошел 22 июля во время перелета Emirates из Дубая в Шанхай. Еще до вылета, который должен был состояться в 2:50, начались проблемы: рейс задержали из-за плохой погоды в месте назначения на несколько часов. Борт взлетел в 7:40, но приземлился не в Шанхае, а в соседнем городе Ханчжоу.

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Планировалась, что в Ханчжоу воздушное судно переждет шторм и отправится в пункт назначения. Однако в Шанхае погода улучшилась раньше, чем в Ханчжоу. При этом власти Китая не разрешили выпустить людей, и туристы были вынуждены переждать непогоду в самолете.

После этого, когда прибыл новый экипаж, лайнер все равно не взлетел — инженеры выявили у него техническую неисправность. Наконец Emirates отказалась от полета до Шанхая, а местные власти разрешили высадить людей.

В итоге последние пассажиры сошли с самолета 23 июля около 9:00 — почти через 24 часа после вылета из Дубая. Затем клиентов компании доставили в Шанхай на автобусах.

Уточняется, что Emirates часто называют одной из лучших авиакомпаний в мире, так как она регулярно побеждает в престижных премиях, включая Business Traveller Middle East и Skytrax. Она лидирует благодаря высокому уровню сервиса.

Ранее мужчина пробрался в закрытый аэропорт в Европе, угостился в кафе и переночевал в самолете.

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