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17:25, 28 июля 2026 (обновлено: 17:44, 28 июля 2026)Путешествия

Мужчина пробрался в закрытый аэропорт в Европе, угостился в кафе и переночевал в самолете

PYOK: Мужчина переночевал в пустом самолете в аэропорту Словакии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: slyellow / Shutterstock / Fotodom

Стюардессы обнаружили безбилетника в пустом припаркованном в аэропорту Европы самолете — мужчина переночевал в лайнере. Об этом сообщило издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел в международном аэропорту СловакииКошице. Разбуженный 50-летний мужчина спросил у бортпроводниц: «Мы уже летим?» — и был снят с борта. Экипаж готовящегося ранним утром к рейсу в Вену, Австрия, лайнера обратился в службу безопасности, которая со служебными собаками проверила воздушное судно.

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Позже выяснилось, что около часа ночи мужчина пробрался в закрытый аэропорт, бесплатно угостился кофе и едой в местных кафе, уточнил у сотрудницы авиагавани о вылете, а после перелез через ограждение и сумел проникнуть в самолет авиакомпании Austrian Airlines, где крепко уснул на первом ряду. При осмотре у мужчины нашли справки о прохождении психиатрического лечения.

Уточняется, что из-за мер безопасности и проверок воздушное судно вылетело на два часа позже времени, указанного в расписании.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел из-за головокружения у шести бортпроводников. Инцидент произошел во время перелета из Италии в США.

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