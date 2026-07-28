Мужчина пробрался в закрытый аэропорт в Европе, угостился в кафе и переночевал в самолете

PYOK: Мужчина переночевал в пустом самолете в аэропорту Словакии

Стюардессы обнаружили безбилетника в пустом припаркованном в аэропорту Европы самолете — мужчина переночевал в лайнере. Об этом сообщило издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел в международном аэропорту Словакии — Кошице. Разбуженный 50-летний мужчина спросил у бортпроводниц: «Мы уже летим?» — и был снят с борта. Экипаж готовящегося ранним утром к рейсу в Вену, Австрия, лайнера обратился в службу безопасности, которая со служебными собаками проверила воздушное судно.

Позже выяснилось, что около часа ночи мужчина пробрался в закрытый аэропорт, бесплатно угостился кофе и едой в местных кафе, уточнил у сотрудницы авиагавани о вылете, а после перелез через ограждение и сумел проникнуть в самолет авиакомпании Austrian Airlines, где крепко уснул на первом ряду. При осмотре у мужчины нашли справки о прохождении психиатрического лечения.

Уточняется, что из-за мер безопасности и проверок воздушное судно вылетело на два часа позже времени, указанного в расписании.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел из-за головокружения у шести бортпроводников. Инцидент произошел во время перелета из Италии в США.