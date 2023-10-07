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06:50, 7 октября 2023Экономика

Роль России на газовом рынке Европы оценили

Аналитик Капитонов: Россия может быть балансирующим поставщиком газа в Европе
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Европа пытается заместить российский трубопроводный газ долгосрочными контрактами на поставки СПГ из США, но их объемов все равно недостаточно, Россия до сих пор может играть роль балансирующего поставщика газа на европейском рынке. Такую оценку дал в интервью РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов.

Как заметил эксперт, спрос на газ в Европе вряд ли опустится ниже 300 миллиардов кубометров в год. Остается непонятным, за счет чего европейцы будут удовлетворять свою потребность в газе.

«Надо понимать, что бывают разные периоды: холодная зима и пиковый спрос. В связи с этим я считаю, что к России, наверное, с долгосрочными контрактами никто не вернётся, но при этом роль балансирующего поставщика на европейском рынке Россия до сих пор может играть», — заявил Капитонов.

По его оценке, всего в 2023 году Россия сможет поставить в Евросоюз — с Балканами, без Турции — около 27 миллиардов кубометров газа.

Ранее «Газпром» сообщил, что в первой половине 2023 года поставки на внутренний и внешний рынки упали на 26,5 процента, до 166 миллиардов кубометров против 225,7 миллиарда годом ранее. Добыча снизилась на сопоставимые 24,7 процента. Главной причиной эксперты называют снижение поставок на европейский рынок.

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    Марина Совина
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