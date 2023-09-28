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18:15, 28 сентября 2023Экономика

«Газпром» объяснил резкое сокращение поставок на все рынки

«Газпром» в I полугодии 2023 года сократил на 26,5 % поставки газа на все рынки

Фото: Саша Легкий / Globallookpress.com

Поставки российского газа на внутренний и внешний рынки сократились в первой половине 2023 года на 26,5 процента, составив 166 миллиардов кубометров против 225,7 миллиарда годом ранее. Данные приводит РИА Новости со ссылкой на отчет «Газпрома».

Добыча в указанный период также резко уменьшилась на сопоставимые 24,7 процента, до 179,5 миллиарда кубометров, а по нефти и газовому конденсату показатель вырос на 8,8 процента, до 36,31 миллиона тонн.

В компании объяснили такую динамику воздействием погодных, экономических и политических факторов. С погодными условиями там связали сокращение поставок на российский рынок, сказалась более мягкая, чем в 2022-м зима. Экспорт сократился в первую очередь из-за потери существенной части европейского рынка. В Европе стали потреблять меньше российского газа из-за замедления экономики, больших запасов топлива и ухудшения отношений с Москвой.

При этом в «Газпроме» подчеркнули, что поставки трубопроводного газа в Китай регулярно осуществлялись с превышением контрактных обязательств. Ранее 28 сентября стало известно, что после завершения профилактических работ на газопроводе «Сила Сибири», ведущем в страну, по нему возобновили прокачку газа.

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    Дмитрий Воронин
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