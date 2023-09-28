«Газпром» возобновил прокачку по «Силе Сибири»

«Газпром» сообщил о возобновлении прокачки по «Силе Сибири» после плановых работ

Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири», начатые 20 сентября, завершились, компания начала прокачку газа. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале «Газпрома».

«Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», — говорится в публикации.

Газопровод «Сила Сибири» был запущен в конце 2019 года, по нему сырье поступает китайским потребителям. Проектная мощность газопровода — 38 миллиардов кубометров в год, однако сейчас они существенно ниже. Компания рассчитывает начать полноценно использовать маршрут к 2027 году.

Профилактические работы на газопроводе проводятся дважды в год, весной и осенью. В прошлый раз прокачка газа по этой причине была остановлена 28 марта, а возобновлена 5 апреля 2023 года.

31 июля «Газпром» поставил рекордное за сутки количество газа в Китай, при этом компания не уточнила направленных в страну объемов. В пресс-службе отметили, что количество переданного по газопроводу «Сила Сибири» российского газа превысило контрактные обязательства.