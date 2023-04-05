Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:15, 5 апреля 2023Экономика

Газпром возобновил прокачку по «Силе Сибири»

«Газпром» сообщил о возобновлении прокачки по «Силе Сибири» после профилактических работ

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири», начатые неделю назад, 28 марта, завершились, поставки китайским потребителям возобновляются. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале «Газпрома».

«Сила Сибири» была запущена в конце 2019 года. Договор с компанией CNPC на поставку газа предусматривает профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год — весной и осенью.

Максимальная запланированная мощность маршрута составляет 38 миллиардов кубометров. Ранее предполагалось, что на нее газопровод выйдет в 2024 году, но теперь сроки передвинуты на 2027 год.

Компания не раскрывает ежедневный объем прокачки, но осенью прошлого года вице-премьер Александр Новак говорил, что в 2023 году прокачано будет 22 миллиардов кубометров.

Материалы по теме:
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Китайское направление стало особенно важным для «Газпрома» после радикального сокращения поставок в Европу. В настоящее время Москва и Пекин продолжают обсуждение строительства «Силы Сибири-2», однако никаких обязывающих соглашений пока не подготовлено. Глава Китая Си Цзиньпин по итогам своего мартовского визита в Москву идею газопровода также не комментировал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В МИД КНР объяснили риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ
Автомобиль с двумя детьми провалился в яму с кипятком в Петербурге
Главу российского сельского поселения нашли мертвым в квартире
Артемий Лебедев пожаловался на нежелание украинских адвокатов работать с ним
Франция потратит сотни миллиардов евро на разработку боевых БПЛА
Украина обсудила строительство ЛЭП между Ровенской АЭС и польским Хелмом
Хоккеиста «Металлурга» оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за дачу взяток
Газпром возобновил прокачку по «Силе Сибири»
Женщина на автомобиле застала мужа с любовницей и сбила их во время поцелуя
В Крыму описали судьбу Украины после спецоперации фразой «разлетится на осколки»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.