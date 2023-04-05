Газпром возобновил прокачку по «Силе Сибири»

«Газпром» сообщил о возобновлении прокачки по «Силе Сибири» после профилактических работ

Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири», начатые неделю назад, 28 марта, завершились, поставки китайским потребителям возобновляются. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале «Газпрома».

«Сила Сибири» была запущена в конце 2019 года. Договор с компанией CNPC на поставку газа предусматривает профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год — весной и осенью.

Максимальная запланированная мощность маршрута составляет 38 миллиардов кубометров. Ранее предполагалось, что на нее газопровод выйдет в 2024 году, но теперь сроки передвинуты на 2027 год.

Компания не раскрывает ежедневный объем прокачки, но осенью прошлого года вице-премьер Александр Новак говорил, что в 2023 году прокачано будет 22 миллиардов кубометров.

Китайское направление стало особенно важным для «Газпрома» после радикального сокращения поставок в Европу. В настоящее время Москва и Пекин продолжают обсуждение строительства «Силы Сибири-2», однако никаких обязывающих соглашений пока не подготовлено. Глава Китая Си Цзиньпин по итогам своего мартовского визита в Москву идею газопровода также не комментировал.