Поставки по «Силе Сибири» в 2023 году станут меньше половины «Северного потока»

Новак: в 2023 году по «Силе Сибири» в Китай будет поставлено 22 миллиарда кубометров газа

В 2023 году поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай запланированы на уровне 22 миллиардов кубометров. Об этом в своем выступлении на Российской энергетической неделе заявил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА Новости.

Если сравнивать с другими маршрутами, то это меньше половины поставок, которые шли в Германию по «Северному потоку» или могли бы идти по «Северному потоку-2», и в 1,5 раза меньше «Турецкого потока».

На заявленный уровень в 38 миллиардов кубометров «Сила Сибири», указал Новак, выйдет в 2027 году. Ранее предполагалось, что обеспечить поставки в таком объеме удастся уже в 2024 году. В чем причина промедления, чиновник не указал.

Вице-премьер также объявил, что в 2021 году по этому маршруту были поставлены 15 миллиардов кубометров газа. Эти цифры не совпадают с данными, которые в прошлом году предоставлял «Газпром». В конце октября утверждалось, что поставить удалось только 7,1 миллиарда кубометров, позднее об ускорении прокачки в пять раз компания не сообщала.

Кроме того, в мае компания сообщала об увеличении поставок в Китай на 60 процентов, и в дальнейшем также неоднократно указывала на суточные рекорды, однако никогда не называла точные цифры. Если поставки в 2021 году действительно были на уровне 15 миллиардов кубометров, то на 22 миллиарда кубометров Россия должна выйти уже в 2022 году, а не в 2023-м.

Накануне на Российской энергетической неделе президент Владимир Путин заявил о начале практических работ по газопроводу «Сила Сибири-2». Точные сроки из завершения глава государства не указал. В свою очередь премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) месяц назад, рассказал, что в лучшем случае «Сила Сибири-2» будет достроена в 2029 году.