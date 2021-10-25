«Газпром» второй год подряд начал срывать план по поставкам в Китай

С начала года, в период с января по сентябрь, поставки «Газпрома» в Китай по газопроводу «Сила Сибири» составили 7,1 миллиарда кубометров. Такие цифры назвала зампред правления компании, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, сообщает РИА Новости.

Согласно планам, обнародованным перед запуском газопровода в 2019 году, в 2021-м прокачка должна была составить 10 миллиардов кубометров топлива. Если темпы поставок сохранятся до конца года, то «Газпром» успеет поставить только 9,47 миллиарда кубометров, то есть планы будут сорваны более чем на 500 миллионов кубометров.

Такая ситуация складывается второй год подряд. В 2020 поставки ожидались на уровне пяти миллиардов кубометров, но в реальности прокачать удалось только 4,1 миллиарда. Это было даже ниже минимально допустимого объема в 4,25 миллиарда.

Чтобы достигнуть целевого показателя, поставки по «Силе Сибири» должны вырасти по сравнению со средним уровнем за последние девять месяцев. Бурмистрова отметила, что в настоящее время прокачка идет «с небольшим превышением суточных обязательств», но не уточнила на сколько конкретно.

При этом, по данным J.P.Morgan, в третьем квартале стоимость поставок по «Силе Сибири» составляла всего 140 долларов за тысячу кубометров — в несколько раз ниже, чем на европейских и азиатских рынках. Формулу ценообразования Россия и Китай держат в тайне, однако эксперты полагают, что она привязана к биржевым ценам с лагом в несколько месяцев. Таким образом, к концу года цена для Китая будет расти, что может снизить спрос на газ.

За первые полгода поставки газа по «Силе Сибири» в Китай составили 4,62 миллиарда кубометров, то есть отставание возникло уже на тот момент.