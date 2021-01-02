«Газпром» не смог продать Китаю газ

В минувшем году «Газпром» не смог продать Китаю прописанное в договоре количество газа. Минимальный объем составлял 4,25 миллиарда кубометров, но поставки составили только 4,1 миллиарда. Об этом рассказал глава российской компании Алексей Миллер, передает ТАСС.

Тем не менее он отметил, что в четвертом квартале прокачка шла в сверхплановом режиме. А 31 декабря она превысила суточные обязательства на 84 процента.

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Добыча «Газпрома» по итогам года составила 500,1 миллиарда кубометров, а экспорт в дальнее зарубежье — 199,3 миллиарда. Показатели по сравнению с 2019 годом упали на 9,48 и 10 процентов.

Однако Миллер заявил, что по экспорту год входит в пятерку лучших в истории. По словам главы «Газпрома», выросли поставки в девять европейских стран, в том числе в Грецию, Бельгию, Данию, Турцию, которая летом практически остановила закупки. Более того, Нидерланды и Словакию купили рекордное количество российского газа.

«Сила Сибири» была официально запущена в конце декабря 2019 года. Предполагалось, что в первый год поставки составят пять миллиардов кубометров, а в 2021-м — десять миллиардов. После выхода через несколько лет на проектную мощность прокачка должна достичь 38 миллиардов кубометров.

Стоимость контракта с Китаем является коммерческой тайной. Однако традиционно цены привязаны к ценам на нефть на мировых рынках с временным лагом от полугода. Из этого следует вывод, что КНР начал скупать российский газ в момент, когда цены на него опустились до рекордных минимумов. Такую же динамику, по всей видимости, показывали поставки в Турцию — еще в январе-сентябре, когда топливо было дороже, они были на четверть меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что с наступлением холодов цены на газ в Европе выросли до максимальных значений с апреля 2019 года. Это произошло на фоне снижения поставок сжиженного природного газа (СПГ) на семь процентов.