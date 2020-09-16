В России начали строить «Силу Сибири-2»

Началось строительство нового газопровода «Сила Сибири-2». Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

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«Вы дали поручение по "Силе Сибири-2" начать проектно-изыскательские работы. Мы начали ПИРы и одновременно, конечно же, начали работу по монгольскому участку», — сказал Миллер, обращаясь к президенту. Говоря о целях нового проекта, глава Газпрома упомянул возможность создания единой системы газоснабжения, также появление нового экспортного коридора с мощностью до 50 миллиардов кубометров.

Для реализации проекта будет создана специальная компания. Ее учредят в Монголии. Она будет разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта магистрального газопровода.

Путин одобрил новый газопровод в марте 2020 года, он пройдет в западный Китай через Монголию. В мае «Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам.