Путин одобрил «Силу Сибири-2»

Президент России Владимир Путин одобрил газопровод «Сила Сибири-2» в западный Китай через Монголию. Об этом он заявил на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

По словам топ-менеджера, компания провела технико-экономический анализ, который подтвердил целесообразность проекта. Объемы поставки могут составить до 50 миллиардов кубометров газа в год. Теперь «Газпром» перейдет к новому этапу — разработке технико-экономического обоснования и началу проектно-изыскательских работ для газопровода.

В настоящее время действует первый участок газопровода «Сила Сибири», строительство которого началось в 2014 году и завершилось в 2019-м. Этот маршрут предназначен для доставки газа российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.

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