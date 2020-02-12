Казахстан предложил провести «Силу Сибири-2» по своей территории

Власти Казахстана предложили России рассмотреть возможность пустить ветку газопровода «Сила Сибири-2» по территории республики. Такое предложение озвучил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, его слова приводит «Интерфакс».

Предполагается, что в дальнейшем ветка присоединится к газопроводной сети Китая «Запад — Восток». Инициатива была высказана во время встречи с министром энергетики России Александром Новаком. Официального ответа на это предложение пока нет.

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Строительство первого участка газопровода «Сила Сибири» началось в 2014 году, его открыли в конце 2019-го. Он предназначен для поставок газа российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Полная протяженность газопровода составит порядка трех тысяч километров.

Россия и Китай обсуждали маршрут через Монголию, так называемый западный вариант, с начала 2000-х годов, однако из-за многочисленных минусов к его реализации не приступали до сих пор. До последнего времени предполагалось, что второй, газопровод из России в Китай — «Сила Сибири-2» — проведут по другому маршруту.

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