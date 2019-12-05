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Путин принял решение по «Силе Сибири-2»

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин принял предложение по строительству газопровода через Монголию в Китай. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Гордеев, передает «Интерфакс».

Глава государства поручил экспертам окончательно изучить технико–экономическое обоснование проекта и доложить руководству трех стран. «Сроки такие, жесткие — в течение полугода все обсчитать и выдать предложения», — пояснил Гордеев, добавив, что изменение маршрута газопровода не обсуждается.

Россия и Китай обсуждали маршрут через Монголию, так называемый западный вариант, с начала 2000-х годов, однако из-за многочисленных минусов к его реализации не приступали до сих пор. До последнего времени предполагалось, что второй газопровод из России в Китай — «Сила Сибири-2» — проведут по другому маршруту. Ранее Пекин выступал против транзита через Монголию, но сейчас, как отмечал Путин, именно Пекин сообщил, что предпочел бы такой вариант.

По мнению экспертов, проектирование магистрали займет до двух лет, а строительство — четыре-пять лет. За это время Россия может успеть разработать ресурсную базу для поставок, которой сейчас нет.

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