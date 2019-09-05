Путин одобрил новый мегапроект

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства Монголии построить транзитный газопровод в Китай через территорию республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление монгольского лидера Халтмаагийна Баттулги.

Он напомнил, что в прошлом году предложил создать механизм координации деятельности по созданию энергетической суперсети в Северо-Восточной Азии. «За прошлый год монгольская сторона завершила проработку этого вопроса и провела серию мероприятий в рамках нашего региона», — сообщил Баттулга.

По словам президента Монголии, Владимир Путин уже выразил свою поддержку данному проекту, а председатель КНР Си Цзиньпин пообещал его внимательно изучить.

В настоящее время все существующие пути поставок газа из России в Китай проходят напрямую, без транзитных государств. Монгольский лидер выступил за взаимодействие трех стран в создании совместных инфраструктурных проектов.

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