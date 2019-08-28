Германия положила глаз на российский мегапроект

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и объединение немецких компаний договорились о сотрудничестве при строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Сообщение опубликовано на сайте российской компании.

В консорциум «Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей в России» входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании. Меморандум подписан на форуме «PRO//Движение. ЭКСПО».

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Согласно документу, стороны договорились развивать сотрудничество в области проектирования и консультирования, производства и поставки оборудования, а также инвестирования и финансирования.

Также в меморандуме говорится о локализации технологий и поставках оборудования совместными предприятиями, которые находятся в России. На них откроется производство как подвижного состава, так и необходимых компонентов.

Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства. По предварительной информации, дорога обойдется в 1,5 триллиона рублей, а пассажиропоток в 2026-2027 годах оценивается в семь миллионов человек, если РЖД откажется от поездов «Сапсан» на этом направлении. Если их параллельная эксплуатация продолжится, то дорогой воспользуются до 4,5 миллиона человек. В апреле президент Владимир Путин поддержал начало проектирования.

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