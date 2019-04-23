Время поездки из Москвы в Петербург пообещали уменьшить до двух часов

В рамках проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) поезда из Москвы в Санкт-Петербург будут курсировать между городами в два раза быстрее, чем сейчас «Сапсан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение «Скоростных магистралей» — «дочки» РЖД, занимающейся проектом.

Отмечается, что обычные поезда преодолевают расстояние между Петербургом и Москвой за девять часов, «Сапсан» — за четыре часа, а продолжительность поездки по ВСМ должна составить около двух часов.

В «Скоростных магистралях» сообщили, что в поездах на ВСМ будет четыре класса обслуживания. Тариф будет зависеть от времени покупки билета, выбранного места и типа вагона. В сообщении компании также говорится, что концепция развития линий ВСМ в России предполагает организацию тактового движения высокоскоростных поездов по принципу межрегионального метро.

Проект ВСМ по маршруту Москва — Санкт-Петербург был впервые разработан в 2015 году. Тогда же он был внесен в программу организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. Предполагается, что магистраль позволит увеличить пассажиропоток между городами до 33 миллионов человек в год.

При этом ВСМ не вошла в итоговый план комплексной модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года. Однако в апреле 2019 года стало известно, что проект одобрил президент Владимир Путин. Ожидается, что соглашение о строительстве трассы может быть подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!