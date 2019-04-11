Счетная палата выявила срыв сроков реализации мегапроектов

Счетная палата (СП), которой руководит бывший министр финансов Алексей Кудрин, заявила о нарушении РЖД планов исполнения несколько проектов, в числе которых модернизация участков Байкало-Амурской магистрали (БАМ), Транссибирской магистрали (Транссиб), а также строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань — Екатеринбург. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«По итогам 2018 года РЖД не достроила ряд объектов. Например, в соответствии с паспортом проекта "Развитие БАМа и Транссиба" в 2018 году должны были построить 11 разъездов и 78 километров дополнительных путей... В результате на 17 участках БАМа и Транссиба не увеличили пропускную способность, как планировали», — говорится в сообщении. По данным СП, по итогам года был принят только один объект — реконструкция земляного полотна на участке западного БАМа Хани — Тында.

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Вопросы у СП возникли и к проекту ВСМ из Москвы в Казань. По данным ведомства, в РЖД не обеспечили разработку проектной документации по большинству объектов участка, хотя эта работа должна была завершиться еще до конца 2018 года. В СП также указали на невыполнение плановых показателей проекта развития участка Междуреченск — Тайшет (часть железнодорожной линии Кызыл — Курагино) и проекта по строительству вторых путей и сортировочных станций к портам Азово-Черноморского бассейна. «Есть риск не достигнуть показателя федерального проекта "Железнодорожный транспорт и транзит" по увеличению провозной способности в 2019 году», — пояснили в СП.

В РЖД признали наличие проблем с соблюдением планов реализации этих объектов. По словам первого заместителя генерального директора РЖД Вадима Михайлова, подготовлены планы-графики реализации проектов. Их уже направили в правкомиссию. Кроме того, будет осуществляться ежемесячный мониторинг соблюдения сроков, расходования средств и достижения целевых показателей проектов.

РЖД решили развивать БАМ и Транссиб в 2012 году. Проект предполагает увеличение к 2020 году пропускной способности магистралей в направлении портов и пограничных переходов Дальнего Востока. Стоимость проекта оценивается в 562 миллиарда рублей, в том числе 302 миллиарда — из средств РЖД, 150 миллиардов — из суверенного фонда и 110,2 миллиарда — из федерального бюджета.

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