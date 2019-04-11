Экономика
 
Последние новости
Появилось видео задержания Ассанжа
Запретный эксперимент привел к появлению ребенка-мутанта
Массовая зарядка строителей в Москве попала на видео 
Появились первые рейтинги Порошенко и Зеленского перед вторым туром выборов
Кремль отреагировал на военный переворот в Судане
Кремль прокомментировал арест Ассанжа
Наркокурьеры доставили британцам товар за 228 секунд
В Кремле ответили Лукашенко
Эквадор объяснил отказ Ассанжу в убежище
Новости партнеров

Счетная палата выявила срыв сроков реализации мегапроектов

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Кудрин

Счетная палата (СП), которой руководит бывший министр финансов Алексей Кудрин, заявила о нарушении РЖД планов исполнения несколько проектов, в числе которых модернизация участков Байкало-Амурской магистрали (БАМ), Транссибирской магистрали (Транссиб), а также строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань — Екатеринбург. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«По итогам 2018 года РЖД не достроила ряд объектов. Например, в соответствии с паспортом проекта "Развитие БАМа и Транссиба" в 2018 году должны были построить 11 разъездов и 78 километров дополнительных путей... В результате на 17 участках БАМа и Транссиба не увеличили пропускную способность, как планировали», — говорится в сообщении. По данным СП, по итогам года был принят только один объект — реконструкция земляного полотна на участке западного БАМа Хани — Тында.

Вопросы у СП возникли и к проекту ВСМ из Москвы в Казань. По данным ведомства, в РЖД не обеспечили разработку проектной документации по большинству объектов участка, хотя эта работа должна была завершиться еще до конца 2018 года. В СП также указали на невыполнение плановых показателей проекта развития участка Междуреченск — Тайшет (часть железнодорожной линии Кызыл — Курагино) и проекта по строительству вторых путей и сортировочных станций к портам Азово-Черноморского бассейна. «Есть риск не достигнуть показателя федерального проекта "Железнодорожный транспорт и транзит" по увеличению провозной способности в 2019 году», — пояснили в СП.

В РЖД признали наличие проблем с соблюдением планов реализации этих объектов. По словам первого заместителя генерального директора РЖД Вадима Михайлова, подготовлены планы-графики реализации проектов. Их уже направили в правкомиссию. Кроме того, будет осуществляться ежемесячный мониторинг соблюдения сроков, расходования средств и достижения целевых показателей проектов.

РЖД решили развивать БАМ и Транссиб в 2012 году. Проект предполагает увеличение к 2020 году пропускной способности магистралей в направлении портов и пограничных переходов Дальнего Востока. Стоимость проекта оценивается в 562 миллиарда рублей, в том числе 302 миллиарда — из средств РЖД, 150 миллиардов — из суверенного фонда и 110,2 миллиарда — из федерального бюджета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин отчитался о запуске мегапроектов в России
Путин усомнился в мегапроекте
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 9 апреля

Зеленый рывок

Эти страны научились спасать мир и зарабатывать на этом. Россия не хочет отставать
11:53Сегодня

Вашингтон признал неудачными попытки помешать «Северному потоку-2»

11:27Сегодня

Попытка захвата банка арестованного инвестора из США провалилась

19:22 7 апреля

Центробанк сообщил о сбое в системе быстрых платежей

Экономика12:12Сегодня

Вопреки прогрессу

Почему крупнейшие российские операторы связи опасаются прихода eSim
00:46Сегодня

Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность

09:45Сегодня

Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег

16:1914 марта

Россия затеяла новый торговый спор с Европой

Экономика13:4215 марта
Иван Овчинников

«Я пошел за лидером»

Чтобы добиться успеха, надо найти правильную франшизу
23:0810 апреля

Россия запретила белорусские груши и яблоки

09:18Сегодня

Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу

23:26 5 апреля

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

Россия
«Как же так? При живой жене сам рубашки гладит?»
Почему забота о российских женщинах им вредит, но они этого не понимают
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
В черный список российских чиновников занесли тысячу человек
Где чаще всего увольняют коррупционеров и что с ними сделают теперь
Верховный суд Чечни отменил списание жителям долгов за газ
Россиянам упростили получение детских выплат
Российский врач назвал самые грязные предметы быта
Дальневосточную косатку предложили внести в Красную книгу
Все материалы
Мир
В Судане произошел военный переворот
Армия поддержала протестующих и свергла президента. Он правил 30 лет
Появилось видео задержания Ассанжа
Наркокурьеры доставили британцам товар за 228 секунд
Японские военные извинились за разбившийся F-35
Ассанжа арестовали
В Судане произошел военный переворот
В Германии назвали санкции США ядом
Все материалы
Бывший СССР
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
Лукашенко пожаловался на выкручивающую руки Россию
«Американцы считают себя супернародом»
Пьянство, скандалы и потери по всему миру. Чем обернулась для прибалтов служба в НАТО
Глава МВД Украины пошел против решения Порошенко
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Порошенко назвал негативные последствия своего поражения на выборах
Все материалы
Экономика
Зеленый рывок
Эти страны научились спасать мир и зарабатывать на этом. Россия не хочет отставать
Вопреки прогрессу
Почему крупнейшие российские операторы связи опасаются прихода eSim
Вашингтон признал неудачными попытки помешать «Северному потоку-2»
Попытка захвата банка арестованного инвестора из США провалилась
Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность
Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег
Россия запретила белорусские груши и яблоки
Все материалы
Силовые структуры
Алимжан Тохтахунов«Вот он я, ни от кого не прячусь!»
Эксклюзивное интервью Алимжана Тохтахунова, также известного как Тайванчик
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Украинские силовики обстреляли мирных жителей в Донбассе и заинтересовали СКР
Тайванчик рассказал о роли Кобзона в своем тюремном прошлом
Тайванчик раскрыл источники своего дохода
Следствие попросило отпустить домой арестованного в Москве инвестора из США
Игорь ПирожокФСБ задержала активиста «Правого сектора» Игоря Пирожка
Украинского неонациста подозревают в подготовке диверсантов
Все материалы
Наука и техника
Красная армия атакует Кронштадт«Большевики перестреляли своих»
Коммунистов привели к власти матросы. За что их убили при Ленине и оправдали при Ельцине?
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
До самых костей
Перемена климата заставила древних людей голодать и поедать друг друга
Замену пистолета Макарова пустили в производство
Обнаружен новый вид человека
Названы способы сдержать старение мозга и потерю памяти
ОАЭ захотели купить у России «Союз» для полета своих космонавтов
Все материалы
Спорт
Лига суровых мужчин
Россия 90-х влюбилась в английский футбол. Теперь страна увидит его на новом уровне
Макгрегор рассказал о переломе ноги перед боем с Нурмагомедовым
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном чемпионате мира
Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет Английскую премьер-лигу
Усэйн БолтЗабей, Болт
Самый быстрый человек в мире мечтает стать футболистом. Зачем ему это нужно?
Знарок вернется к работе тренером
Месси отказали в достижении уровня Марадоны
Все материалы
Культура
«Мы были такие пушистенькие»
О советских романтиках спустя 30 лет узнал весь мир. Что «Альянс» думает о внезапной славе
Доминирование и подчинение
Что не так с сексом в «Игре престолов» и почему феминистки снова против
«Я была в шоке, когда первый раз его увидела»
 
Лидер группы «Альянс» поведал об алкоголизме и «всем остальном»
Аллегрова отказалась петь «Императрицу» и собралась засудить недовольных
Репина и Чайковского причислили к украинским деятелям культуры
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Все материалы
Интернет и СМИ
Большая игра Azino
 
Мужчина жестоко убил звезду реалити-шоу и отправился в тюрьму на 26 лет
Раскрыты предпочтения верующих людей в порно
Раскрыта схема работы пиратских кинотеатров в России
Украинская журналистка вызвала Скабееву на «баттл»
Свадебные фотографы рассказали о верных приметах скорого развода
Любителям порно пригрозили шантажом по-русски
Все материалы
Ценности
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
«Они абсолютно не стесняются пышных форм»
Латиноамериканки живут в бедности, но тратят последнее на сексуальные наряды и вечеринки
Модный бренд высмеяли за чересчур обтягивающую рубашку модели
Ким Кардашьян похвасталась новым достижением
Для российских военных сделали телефон без камеры в честь благоверного князя
Женщин научили правильно выбирать костюмы
Все материалы
Путешествия
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
Игры босоногих пассажиров бизнес-класса возмутили попутчицу
Вытолканный из переполненного самолета пассажир вспомнил об инциденте и зарыдал
Названы самые переоцененные города Европы
Названы самые подешевевшие направления для путешествий на майские праздники
Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным
Все материалы
Из жизни
«Не король, а королева»
Эта женщина чуть не покончила жизнь самоубийством. Ее спас бокс
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
«Многие думают, что я мечтаю об итальянском мужчине»
История россиянки о жизни в Италии
Мальчик вырвал девушку из рук преступников и прослыл героем
Сотня людей устроит битву на выживание
Ядовитый паук прожег в ноге мальчика дыру
В родильном отделении больницы забеременели сразу 15 сотрудниц
Все материалы
Колеса для «Ливерпуля» и «Челси»
На какие машины тратят свои миллионы футболисты Английской премьер-лиги
Суперкар из пробирки
C112 — готовый к выпуску Mercedes, отмененный в последний момент
Mitsubishi Pajero: покоритель песков
Культовый японский внедорожник и его короткая, но насыщенная история
Самые некрасивые кроссоверы XXI века
В этой подборке есть и дорогие, и мощные, и эксклюзивные внедорожники. А вот красивых нет
Компания Renault раскрыла подробности о кросс-купе Arkana для России
«Заряженные» Audi S6 и S7 перешли на дизель
Kia везет в Нью-Йорк новый кроссовер Habaniro
Все материалы
Дом
Сарай на колесах
Это невероятное здание задумали еще полвека назад, но сумели построить только сейчас
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Торг уместен
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Петросян потратил полтора миллиона рублей на оплату ЖКХ
Казахи и белорусы оказались любителями дорогого жилья в Сочи
Названы «торговые короли» Москвы
Россиянин остался без трехкомнатной квартиры из-за долгов за ЖКХ
Все материалы