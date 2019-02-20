Путин отчитался о запуске мегапроектов в России

Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию отчитался о ходе реализации важнейших транспортно-инфраструктурных проектов. Трансляция выступления велась на сайте Первого канала.

По словам главы государства, в текущем году начнется железнодорожное движение по Крымскому мосту, что даст возможность мощно развивать и Крым, и Севастополь.

Также на всем протяжении заработает скоростная автодорога Москва — Санкт-Петербург, сейчас в эксплуатацию введены лишь отдельные участки. Путин подчеркнул, что это открывает новые возможности, в частности для бизнеса, даст новые рабочие места для жителей Тверской, Новгородской, Московской и Ленинградской областей.

«В 2025 году более чем в полтора раза — до 210 миллионов тонн — вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Все это крайне важно для развития Сибири и Дальнего Востока», — констатировал президент.

Кроме того, за шесть лет по всей стране будут реконструированы более 60 аэропортов. В том числе строятся международные аэропортные комплексы в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском.

На развитие магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года направят четверть всех средств, которые предусмотрены в рамках исполнения национальных проектов в соответствии с майским указом Владимира Путина.

Размер финансирования до 2024 года составит примерно 6,35 триллиона рублей: 3 триллиона рублей — из казны, 3,3 триллиона рублей — частные инвестиции, около 59 миллиардов — региональные бюджеты.

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