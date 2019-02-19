Российские чиновники поспорили за шесть триллионов рублей

Инфраструктурный план на период до 2024 года, на реализацию которого планируется потратить 6,35 триллиона рублей, по-прежнему вызывает разногласия в правительстве, несмотря на то, что план был утвержден в октябре прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Так, чиновники и эксперты в кабмине спорят о методике оценки экономического эффекта от комплексной модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В частности, дискуссия идет между Минэкономразвития и Аналитическим центром (АЦ) при правительстве.

Отмечается, что АЦ не смог провести оценку социально-экономических эффектов объектов плана по методике, предложенной министерством. «Аналитический центр совместно с Минтрансом попытался провести апробацию и выявил ряд недоработок и рисков, о чем и указал в своем письме», — подтвердил руководитель АЦ Владислав Онищенко.

В Минэкономразвития в свою очередь сообщили, что АЦ не запрашивал у ведомства необходимые коэффициенты, хотя МЭР готово их предоставить. К тому же, часть замечаний министерство уже учло в методике.

Так сообщается, что АЦ разработал свою методику, которая в конце января была утверждена на заседании правительственной комиссии по транспорту. Сейчас власти хотят создать единый стандарт оценки, однако консенсус пока не достигнут.

На развитие магистральной транспортной инфраструктуры направят четверть всех средств, которые предусмотрены в рамках исполнения национальных проектов в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Размер финансирования до 2024 года составит примерно 6,35 триллиона рублей: 3 триллиона рублей — из казны, 3,3 триллиона рублей — частные инвестиции, около 59 миллиардов — региональные бюджеты.

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