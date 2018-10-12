От двух самых дорогих трасс решили отказаться

В инфраструктурный план на период до 2024 года не вошли два мегапроекта — высокоскоростная магистраль (ВСМ) Краснодар — Грозный и автотрасса Джубга — Сочи, следует из материалов, опубликованных на сайте правительства.

По словам источника РБК в финансово-экономическом блоке кабмина, упомянутые проекты не прошли отбор в силу недостаточного уровня проработки. В то же время в план могут вноситься изменения и после утверждения.

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2 октября сообщалось, что Минтранс готовит альтернативу проекту строительства автотрассы Джубга — Сочи стоимостью 1,6 триллиона рублей. С инициативой строительства дороги в августе выступил Росавтодор. Изначально проект оценивался в 1,2 триллиона.

Поддержать реализацию ВСМ из Краснодара в Грозный глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента Владимира Путина 26 июня. Стоимость магистрали оценивалась в 1,2 триллиона.

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