Подсчитаны бюджетные расходы на скоростную магистраль в Грозный

На строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Краснодар — Грозный, стоимость которой оценивается в 1,2 триллиона рублей, предлагается выделить 336 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на паспорт федерального проекта «Высокоскоростное железнодорожное сообщение».
Оставшиеся 869 миллиардов рублей хотят привлечь с помощью внебюджетных источников. Деньги из бюджета предлагается выделять уже с 2020 года в размере 12 миллиардов рублей, в 2021-м эта сумма составит 24 миллиарда, в 2022-м — 80 миллиардов, в 2023-м — 100 миллиардов и 120 миллиардов — в 2024 году.
26 июня сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента Владимира Путина поддержать строительство Транскавказской высокоскоростной магистрали из Краснодара в Грозный через Майкоп, Черкесск и Нальчик.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что тема строительства ВСМ «поднималась в служебной переписке, но никаких готовых модальностей в плане финансирования пока нет».
На тему финансирования проекта высказывался пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. По его словам, источниками средств на ВСМ в Чечню, помимо федерального бюджета, могут стать отраслевые корпорации, а также инвестиционные фонды.