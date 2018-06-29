На скоростную магистраль за триллион в Грозный дали добро

Министерство транспорта поддерживает идею главы Чечни Рамзана Кадырова о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Краснодар — Грозный. Об этом рассказал замглавы ведомства Алан Лушников, его цитирует ТАСС.

«В целом мы как министерство поддерживаем развитие высокоскоростного сообщения», — сказал чиновник.

По его словам, Грозный наряду с Махачкалой и Ставрополем — густонаселенная и при этом экономически динамично развивающаяся территория, поэтому строительство высокоскоростной магистрали может дать «очень серьезный мультипликативный эффект».

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26 июня сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента Владимира Путина поддержать строительство Транскавказской высокоскоростной магистрали из Краснодара в Грозный через Майкоп, Черкесск и Нальчик. По некоторым подсчетам, стоимость строительства может составить 1,2 триллиона рублей.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что тема строительства ВСМ «поднималась в служебной переписке, но никаких модальностей готовых в плане финансирования пока нет».

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