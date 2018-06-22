«Дорогой БРАТ» Кадырова стал советником Путина

Председатель правительства Чечни Абубакар Эдельгериев назначен на должность советника президента России. Соответствующий указ подписан главой государства Владимиром Путиным, документ вступает в силу с 22 июня, сообщается на сайте Кремля.

Эдельгериев сообщил ТАСС, что на новом посту будет заниматься вопросами климата. «У нас глобальные вопросы — потепление климата. Россия участвует в международных совещательных органах, советах, Киотском соглашении, Парижском соглашении. Некоторые мы ратифицировали, некоторые нет, там большой объем работы. Это и внутренние вопросы, и внешние в том числе», — сказал он.

Другим указом Путин освободил от должности советника Александра Бедрицкого, который также от имени главы государства курировал вопросы климата. Помимо этого, схожими задачами в кремлевской администрации занимается Сергей Иванов, занимающий пост специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности.

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С назначением в Кремль Эдельгериева поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Поздравляю дорогого БРАТА Абубакара Эдельгериева с назначением на высокую и ответственную должность советника Президента Российской Федерации», — написал он в своем Telegram-канале, отметив, что чеченский чиновник — «исключительно ответственный, способный, талантливый государственник».

Абубакар (на сайте администрации главы и правительства ЧР он значится под именем Руслан) Эдельгериев, которому в декабре исполнится 44 года, возглавлял кабинет министров Чечни с мая 2012-го. Перед этим он в течение четырех лет совмещал в республиканском кабмине посты вице-премьера и министра сельского хозяйства, а с середины 1990-х до конца 2007 года служил в милиции — сначала в Краснодарском крае, а затем в Чечне. «Кавказский узел» пишет, что Эдельгериев родом из села Центарой (Хоси-Юрт), где родился и Рамзан Кадыров.

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