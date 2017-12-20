Всю полицию Грозного подчинили младшему лейтенанту Кадырову

Хас-Магомед Кадыров, в ноябре назначенный и.о. начальника управления МВД по Грозному, имеет звание младшего лейтенанта полиции. Соответствующая информация появилась на сайте МВД Чечни.

Судя по этим сведениям, в подчинении у Кадырова находятся несколько полковников, подполковники, майоры, капитаны и другие старшие чины полиции. Предыдущий начальник грозненского УМВД Абушайх Висмурадов имел звание полковника.

20 декабря, свой первый день в новой должности Кадыров начал с длительного совещания, сообщает «Фонтанка». Газета попыталась узнать, сколько лет новому шефу грозненской полиции, но в дежурной части ответили, что не знают этого и не могут уточнить, поскольку тот не отвечает на звонки.

Коллективу управления новый начальник был представлен 18 декабря, об этом в Instagram рассказывал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал Хас-Магомеда Кадырова энергичным и трудолюбивым руководителем. «На ранее занимаемых должностях он зарекомендовал себя только с отличной стороны», — писал политик.

Собеседники «Кавказского узла» отмечали, что о Хас-Магомеде Кадырове практически ничего не известно за исключением того, что он был помощником главы Чечни и перед назначением в УМВД Грозного чуть более месяца возглавлял республиканское управление наркоконтроля. Также известно, что до службы в силовых структурах Кадыров был обычным госслужащим. Кроме того, «Фонтанка» сообщает, что в августе этого года он поступил в Чеченский государственный университет, где будет обучаться экономике.

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