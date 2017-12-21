Нового главу полиции Грозного сравнили с Наполеоном

Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати Джамбулат Умаров в беседе с РБК сравнил возглавившего полицию Грозного младшего лейтенанта Хас-Магомед Кадырова с Наполеоном Бонапартом и султаном Мехмедом.

По словам Умарова, молодой офицер «сможет сделать то, что не смогли сделать некоторые генералы»: «Этот парень практически положил конец наркобизнесу в Чеченской республике, навел общественный порядок в городе, Чеченская республика сейчас занимает самые последние места по преступности».

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В пример того, что возраст не помеха для успешного руководства, Умаров привел исторических деятелей. «Наполеону Бонапарту было около 23-25 лет, когда он брал свою первую крепость, — сказал чеченский чиновник. — После того, как он ее взял, получил звание генерала. Был другой исторический деятель, которому был 21 год, когда он брал Константинополь. Это османский предводитель султан Мехмед».

На вопрос о связи молодого полицейского начальника с главой республики министр ответил, что они «все тут однофамильцы и братья».

Умаров также призвал другие регионы страны брать пример с Чечни, которая «делает ставку на молодых, глубоких, верующих ребят».

Хас-Магомед Кадыров стал исполнять обязанности начальника управления МВД по Грозному в ноябре. Его предшественником на этом посту был полковник Абушайх Висмурадов. Коллективу нового руководителя представили 18 декабря.

Рамзан Кадыров назвал лейтенанта энергичным и трудолюбивым начальником. «На ранее занимаемых должностях он зарекомендовал себя только с отличной стороны», — писал политик в Instagram.

Ранее Хас-Магомед Кадыров чуть больше месяца возглавлял республиканское управление наркоконтроля, был помощником главы Чечни. В августе этого года поступил в Чеченский госуниверситет для обучения по экономической специальности.

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