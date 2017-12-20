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Кадыров под штангой пожаловался на отсутствие приказа ступить на землю США

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал появление своей фамилии в американском санкционном списке. Он опубликовал в своем Instagram видео в тренажерном зале, где на фоне штанги заявил, что «еще не получал приказа ступить на землю США».

«Бедные американцы. Одна маленькая, но очень гордая Чеченская Республика не дает покоя целому государству. Пусть не беспокоятся, я пока не получал приказа ступить на землю США. Повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны», — отметил он.

Кадыров добавил, что «известные во всем мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции».

Ранее 20 декабря американские власти дополнили список россиян, находящихся под санкциями по «Закону Магнитского». Кроме Кадырова, под действие ограничительных мер попали еще четыре человека.

«Закон Магнитского», принятый в 2012 году, вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.

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Предыстория: Кадыров попал под американские санкции
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