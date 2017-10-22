Британские СМИ сообщили о внесении Россией Браудера в базу данных Интерпола

Россия самостоятельно внесла главу Hermitage Capital Уильяма Браудера в базу данных Интерпола. Об этом в воскресенье, 22 октября, пишет британская The Guardian.

По информации издания, Москва якобы воспользовалась «лазейкой, позволяющей странам в одностороннем порядке размещать людей в своей базе данных для запроса ареста». Речь идет о некоей процедуре под названием «рассылка», которая, минуя Генеральный секретариат Интерпола, приходит напрямую странам—членам организации.

Браудер уточнил, что получил по электронной почте письмо из американского Министерства национальной безопасности, в котором сообщалось об аннулировании его статуса участника программы упрощенного въезда в США.

При этом в официальном списке разыскиваемых Интерполом лиц на момент публикации данного материала имя Браудера отсутствует.

24 августа сообщалось, что Генеральная прокуратура России настаивает на повторном объявлении Браудера в международный розыск. В июне МВД России направило запрос о повторном объявлении Браудера в международный розыск по каналам Интерпола, который, в свою очередь, отказал в его розыске, ссылаясь на прежнее решение. «Не согласившись с такой правовой позицией, Генпрокуратура России направила в Интерпол свои возражения, настаивая на объявлении Браудера в международный розыск», — поясняется в сообщении.

Hermitage Capital действовал в России с 1996 по 2006 год. В 2005-м Браудеру был запрещен въезд в страну, позже его заочно осудили на девять лет по обвинению в неуплате налогов. Позднее сообщалось, что глава фонда занимался лоббированием «акта Магнитского» в Конгрессе США. Документ, принятый в 2012 году, предполагает введение санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО.