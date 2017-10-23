Браудеру аннулировали американскую визу

Глава Hermitage Capital Уильям Браудер в своем Twitter сообщил, что власти США аннулировали его визу.

Британец в комментарии бывшему послу США в России Майклу Макфолу уточнил, что это произошло одновременно с внесением Россией его имени в список Интерпола.

22 октября стало известно, что Москва воспользовалась «лазейкой, позволяющей странам в одностороннем порядке размещать людей в своей базе данных для запроса ареста» и самостоятельно внесла главу Hermitage Capital в базу данных Интерпола. При этом Браудер уточнил The Guardian, что получил по электронной почте письмо из американского Министерства национальной безопасности, в котором сообщалось об аннулировании его статуса участника программы упрощенного въезда в США.

Hermitage Capital действовал в России с 1996 по 2006 год. В 2005-м Браудеру был запрещен въезд в страну, позже его заочно осудили на девять лет по обвинению в неуплате налогов. Позднее сообщалось, что глава фонда занимался лоббированием «акта Магнитского» в Конгрессе США. Документ, принятый в 2012 году, предполагает введение санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО.