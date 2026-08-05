Анастасия Задорожная показала фото с дочерью в честь ее дня рождения

Российская актриса Анастасия Задорожная показала фото с дочерью Александрой

Российская актриса и певица Анастасия Задорожная показала фото с дочерью Александрой в честь ее дня рождения. Снимок был опубликован на странице звезды в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 40-летняя знаменитость предстала, держа на руках двухгодовалую наследницу и задувая именинный торт. При этом Задорожная собрала волосы в небрежный пучок и надела черную футболку, отказавшись от макияжа. Тем временем ее дочь позировала в коричневой футболке с принтом.

В марте Анастасия Задорожная снялась без макияжа со словами «надоело притворяться». Артистка продемонстрировала естественный внешний вид, отказавшись от косметики.