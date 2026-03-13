Певица Анастасия Задорожная показала лицо без макияжа и фильтров на видео

Российская актриса и певица Анастасия Задорожная снялась без макияжа со словами «надоело притворяться». Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость показала видео, где позировала в черном свитшоте и синих брюках. При этом она уложила волосы в высокий пучок и отказалась от декоративной косметики и фильтров, продемонстрировав естественный вид лица.

«Мне надоело притворяться, надоело делать вид, что мы идеальнее, чем есть на самом деле, что что-то в этой жизни можно решить за пять шагов, что добиться идеального тела можно за пару недель, а красота измеряется количеством морщин, точнее их отсутствием», — заявила звезда.

В декабре 2025 года Задорожная также ответила на критику внешности из-за возраста.