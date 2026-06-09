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02:26, 9 июня 2026Мир

В России напомнили Британии известную поговорку из-за срыва переговоров по Украине

Евстигнеева напомнила Британии поговорку о ссоре соседей после визита англичанина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совета Безопасности по Украине ответила на замечания британского дипломата известной поговоркой об англичанах. Ее слова приводит РИА Новости.

Евстигнеева отметила, что Великобритания может сколько угодно отрицать свою роль в срыве мирных переговоров по Украине, перекладывая ответственность на других, но многие страны не разделяют мнение о ее непричастности.

«Полмира знает поговорку, что если два соседа дерутся, значит вчера в гостях был англичанин. И для очень многих стран эта мудрость очень дорого стоила», — сказала она.

Ранее стало известно, что Великобритания, Франция и Германия решили совместно производить для Украины дальнобойное оружие. После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждать возможность переговоров по украинскому конфликту на фоне этого решения сложно.

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