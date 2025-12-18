40-летняя Настя Задорожная ответила на критику внешности из-за возраста

40-летняя актриса Задорожная ответила на критику из-за возрастных изменений

Российская актриса и певица, телеведущая и фотомодель Настя Задорожная ответила на критику внешности из-за возраста. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость разместила ролик в кремовой толстовке с капюшоном и с собранными в высокий пучок волосами. При этом она продемонстрировала комментарий подписчика, который заявил, что звезда выглядит иначе из-за возрастных изменений. «Капец она постарела», — написал пользователь сети.

«Я много лет работала в индустрии и знаю, как правильно себя снимать. Но я хочу быть настоящей — не потому что мне лень, а чтобы всем было комфортно. Я хочу, чтобы вы жили свою прекрасную жизнь за пределами соцсетей, не стесняясь себя», — заключила она.

