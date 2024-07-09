Беременная Настя Задорожная снялась полуобнаженной

Российская актриса и певица, телеведущая и фотомодель Настя Задорожная снялась полуобнаженной. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя артистка позировала перед камерой, стоя с распущенными волосами у стены. При этом она прикрыла голое тело прозрачной тканью и придерживала рукой округлившийся живот.

Поклонники оценили кадры в комментариях. «Это не просто красивая беременная девушка, а человек с большой буквы», «Вы выглядите все так же, как и на обложке альбома "До 17 и старше" [вышел в 2007 году]», «Такая нежная и красивая», «Ванильное облако. Шикарные фото», — восхитились юзеры.

Ранее в июле российская топ-модель, актриса, журналист и галерист Полина Аскери снялась голой во время отдыха на Мальдивах.