38-летняя российская модель на фото прикрыла обнаженное тело листом

Российская топ-модель, актриса, журналист и галерист Полина Аскери снялась голой во время отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица предстала, лежа на спине на песчаном пляже. Знаменитость позировала обнаженной, прикрыв тело длинным зеленым листом, который придерживала руками. Она надела солнцезащитные очки с черными линзами и браслет в минималистическом стиле на запястье.

«Никогда не любила и не умела проявлять свои чувства на публике, делиться переживаниями и болью с аудиторией. Всегда пишу и публикую только красивое и, надеюсь, интересное», — указала в подписи автор поста.

Ранее в июле жена российского бизнесмена, миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фигуру в купальнике.