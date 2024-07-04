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11:44, 4 июля 2024Ценности

Жена российского миллиардера показала фигуру в купальнике

37-летняя российская модель Елена Перминова показала фигуру в белом купальнике

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена, миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица разместила снимок, на котором позировала, сидя на шезлонге в белом раздельном купальнике. Звезда повязала на бедра коричневое парео, закрепив его заколкой для волос. Кроме того, она надела вязаную панаму молочного оттенка.

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В качестве аксессуаров модель выбрала несколько цепочек и кулон. Также она распустила светлые волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в июле Елена Перминова показала внешность без макияжа. Она предстала перед камерой в зеленом топе с уложенными волнами распущенными волосами, разделенными на прямой пробор.

ЖЗЛ
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      Екатерина Ештокина
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